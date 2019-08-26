陳其邁：台灣這三項有機會成為世界第一 14:522019/08/26 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院副院長陳其邁。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院副院長陳其邁今天表示，行政院今年將5G的釋照時間提早半年，最主要是著眼於自駕車或者車聯網的時代來臨。台灣在智慧醫療、智慧交通和智慧製造三大領域，非常有機會成為世界第一。 陳其邁今天上午出席杜拜全球自駕車運輸挑戰賽-台灣iAuto團隊前進杜拜世界大會頒獎典禮記者會，接受媒體採訪時作上述表示。 陳其邁指出，台灣在智慧應用非常有競爭力，台大機械和明志科技大學都有非常好的發展潛力，所以特別來幫他們加油打氣，有機會成為世界第一。 (工商 ) #智慧 #世界 #陳其邁 #台灣 #機會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳其邁、徐國勇遮右眼聲援反送中 21:502019/08/22 政治 財產申報 蘇貞昌、陳其邁存款差近10倍 10:522019/08/23 政治 緊緊緊的陳其邁 拚逆轉勝 04:092019/08/25 財經要聞 台股利空罩頂 陳其邁：因應波動政院做好準備 12:052019/08/26 政治 只回總統級問題 陳其邁：韓不是自稱庶民出身 12:262019/08/26 政治 陳其邁籲和平處理港民訴求 13:062019/08/26 政治 美艦通過台海 陳其邁：美軍東亞巡戈任務不評論 13:072019/08/26 政治 國安基金主委陳其邁：政院已做好準備 13:562019/08/26 財經 陳其邁籲港府：理性回應民主訴求 14:202019/08/26 政治 陳其邁：美兩棲艦艇通過台海正常巡弋任務 14:482019/08/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調下滑？阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 韓國瑜被黑學歷 大學同學看不下去發圖證明 - 政治 他問為什麼很多人信任蔡英文？網回應好狠！ - 政治 蔡英文道歉了！認購買紐辦是扁朝政績 - 政治 韓被黑學歷 黃暐瀚秀榜單：很好查證 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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