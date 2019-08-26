行政院副院長陳其邁今天表示，行政院今年將5G的釋照時間提早半年，最主要是著眼於自駕車或者車聯網的時代來臨。台灣在智慧醫療、智慧交通和智慧製造三大領域，非常有機會成為世界第一。

陳其邁今天上午出席杜拜全球自駕車運輸挑戰賽-台灣iAuto團隊前進杜拜世界大會頒獎典禮記者會，接受媒體採訪時作上述表示。

陳其邁指出，台灣在智慧應用非常有競爭力，台大機械和明志科技大學都有非常好的發展潛力，所以特別來幫他們加油打氣，有機會成為世界第一。

(工商 )