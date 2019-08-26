飛常酷促銷駕到！本次酷航官網推出8/27-8/28 限時兩天促銷，只要輸入優惠代碼「GONOW」即立享超過35個航點優惠，包含酷航最夯航點台北／高雄-新加坡、台北-首爾、台北／高雄-日本票價最低六折起，飛往其他熱門航點一律七折起，無論是東南亞海島度假、柏林或雅典的知性之旅或是澳洲避暑，都能省下一大筆旅費。

辣椒螃蟹、肉骨茶、海南雞、叻沙、沙嗲、印度甩餅、亞坤吐司等，新加坡的美食數也數不盡，緊鄰馬來西亞的地理位置，以及移民文化下的種族多樣性，帶來了多個亞洲鄰近國家的料理特色，再加上十九世紀受殖民統治，種種背景下為新加坡料理增添更多風味，無論你是初訪新加坡或是早已去過許多次，新加坡的美食料理絕能成為你一訪再訪的理由之一。

若是喜歡精緻頂級路線，或是想來趟高cp值的美食之旅，新加坡的奢華高檔餐廳至道地的街邊小吃，必能滿足不同需求的你。本次促銷主打新加坡航點，就趁現在以最超值的機票飛往新加坡，讓你更盡興享受更多的星國美食！

酷航台北、高雄皆可出發，省去搭高鐵的時間和金錢，讓旅遊更有彈性，每周台北出發超過 20 班班機前往新加坡，平均每日三班，今年起高雄飛往新加坡也從原本一週四班特別增至每日一班，讓旅遊日期更好安排，上班排假更容易。

本次酷航官網推出8/27、8/28 二天「飛常酷促銷」，最低優惠六折起，優惠航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、大阪（高雄出發）、首爾、札幌（北海道）、曼谷、新加坡；歐洲雙航點：柏林、雅典；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；私房渡假景點：吉隆坡、蘭卡威、檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、關丹、普吉島、喀比、峇里島、合艾、雅加達、泗水、巨港；東南亞秘境寮國：龍坡邦、永珍；活力印度城市：清奈、阿姆利則、柯枝、海得拉巴、特里凡得琅；以及浪漫仙境馬爾地夫等，35個以上熱門和特色航點，滿足民眾所有旅行清單。

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