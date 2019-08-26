有「鑽石王老五」之稱的韓星鄭雨盛今天翩翩來台，受邀出席浪琴（Longines）台北101開幕派對，以迷人笑容親切回覆記者的提問，當大家稱讚他是個優雅的紳士時，他低頭看著自己，反問：「有嗎？我有嗎？ 」模樣十分可愛。

鄭雨盛於去年正式擔任浪琴的優雅代言人，以合身西裝造型來台出席盛會訪歐巴大叔的魅力無法擋，尤其近日台韓影劇圈傳出幾對「姊弟戀」失敗的怨偶，說明小鮮肉固然熱血激情，但總是比不上熟齡大叔的穩重情長。

浪琴與馬術有著深厚的淵源，巧的是，鄭雨盛也因為拍戲之故，與一起拍戲的馬建立深厚的感情，後來得知愛馬不幸病逝，還傷心許久。問他騎馬的技術如何，他笑說他曾在電影《武士》、《神偷·獵人·斷指客》中騎過馬，來自蒙古的騎馬教練稱讚他是劇組中最會騎馬的，說完難掩一臉得意。

台灣被譽為美食之島，問提及最難忘的台灣美食時，鄭馬盛竟回答是「臭豆腐」，引來哄堂大笑。他笑說，其實相較於美食，他更喜歡的是台灣的人，他說他與張震是好朋友，兩人曾相約一是拍戲，但迄今未能實現諾言，一直引以為憾。

(中時 )