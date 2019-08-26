美國兩棲艦艇第一次在823通過台海，第七艦隊還PO出照片，對此，行政院副院長陳其邁今天指出，美艦在台海或周邊海域航行，逐漸成為常態化，這是正常的美國在東亞相關巡弋任務，不做太多評論。

陳其邁表示，台海的和平與穩定，是東亞周邊國家最重要的一個因素，他樂見台海的和平與穩定，當然最重要的，不只是兩岸之間的交流，我們也要有自我防衛的能力，所以不管是政府採購F-16V戰機，或者是相關的國防預算，我們都是要做好準備，也有決心來防禦台灣的安全。

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