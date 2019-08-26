美國總統川普2018年5月宣布退出伊朗核協議、並於今年5月開始對進口伊朗石油的國家進行制裁後，美、伊關係陷入緊張，雙方間至今未出現和平曙光，隨著七大工業國集團（G7）高峰會在法國登場，伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）應法國之邀赴G7場邊會談，伊朗方面消息稱，要挽救2015年伊朗核協議，伊朗原油每日出口量最少要70萬桶。

伊朗外長查瑞夫應法國邀請，與法國展開G7場邊會議，討論如何緩和美伊緊張情勢。

路透社獨家報導，伊朗釋出保住2015年核協議的底線，就是要讓伊朗每日最少出口70萬桶原油。一名資深伊朗官員匿名指出，伊朗擺出善意姿態、為協議創造談判空間，德黑蘭已回應法國的提議，「我們希望每日出口70萬桶原油，並且要現金支付」，官員稱這還只是剛開始，「每日原油出口量最終應達150萬桶。」

另一名官員補充說，不論現在或未來，「伊朗的彈道飛彈計畫不能納入談判，這點我們已經明確且公開地強調。」

另外一名伊朗外交官表示，「德黑蘭先前也已經排除任何關於提煉濃縮鈾權利、以及自製核燃料循環的談判，作為回報，伊朗將會全面致力於執行2015年核協議。」

有關法國針對重啟核協議談判的提議，伊朗方面則未加以說明細節。

業界人士指出，美國對德黑蘭祭出的制裁行動，已讓伊朗原油出口量於7月降至每日10萬桶低點。

(中時電子報)