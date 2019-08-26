台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平究竟會不會「郭柯王」結盟，成為台灣政壇近期最熱門的議題。對此，全台各級公教退休人員總會榮譽總會長謝介銘分析，國民黨總統提名人韓國瑜現在面臨四大挑戰。

謝介銘近日接受港媒《中評社》專訪，他表示，泛藍整合的變數還很大，誰也不知道會如何發展。日前媒體問吳敦義有關郭台銘希望「報備參選」的說法，吳答這個就傷腦筋啦！

謝介銘為台灣中山大學中山學術研究所政治組碩士，在吳敦義主政高雄時，歷任高雄市政府環保局代理局長、訴願委員會主任委員、高雄市公教退休人員協會理事長，現任全台各級公教退休人員總會榮譽總會長。

謝介銘認為，韓國瑜在黨內整合問題上面臨四大挑戰：

首先，「韓與郭王關係瀕臨攤牌」。韓參選高雄市長時，三山造勢有王金平相挺，郭台銘應該多少也有幫忙；但現在韓與王、郭關係已非常緊張，箇中原因外界難窺究竟，但彼此之間的溝通協調顯然是出現重大問題。

其次，黨內大咖動向？現在，吳敦義坐鎮黨中央被韓國瑜呼籲出來整合，郝龍斌銜命與郭台銘溝通並不順利，朱立倫此時仍還滯留在美國。吳、郝、朱公開挺韓國瑜自然是沒問題，但三方旗下人馬現在參與韓競選團隊的程度如何？是否出面募款提供人力財力支援？這是檢驗黨內面對「郭柯王」結盟衝擊之際，黨內上下是否團結的重要指標。

謝介銘說，第三，韓國瑜競選總部的南部辦公室執行長由前立委林國正出任、北部辦公室副執行長則是許淑華、孫大千，他認為，這是否反映出韓在競選團隊整體的人事安排上是否出現困境？

第四，韓在今年4月訪美期間說出「3個台大法律系總統幹完，台灣的經濟競爭力基本上已經殘廢了」。不但馬恐怕難以接受，也得罪了不少台大法律系校友，韓對社會菁英的號召力、與知識藍的關係是否有進行修補？

(中時電子報)