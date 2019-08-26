網路直播節目《David’s Angels》最新一集主題為「農曆七月鬼故事大賽」，鬼故事大賽由3位新主播和嘻小瓜、小賴一起參加分享自身靈異經驗，評審請到有靈異體質的靈媒直播主卓里擔任主要評判，沒想到主持人小賴講出自己表姊的靈異體驗，卻讓靈異直播主說出，她的靈魂還被扣在某處，需要趕快處理，讓他嚇到要趕緊告訴家人。

小賴分享自己的家族成員很多都有靈異體質，他說自己表姊小時候和他們一起出遊，在彰化一處池塘落水被鬼附身想借屍還魂的故事。聽他講完卓里竟說「你那表姊，她的靈魂還在那個水裡面，你要把她再引回來，這不像是被耗掉，而是還在那邊」小賴驚訝，擔心時隔多年那池塘早已被填成平地，小賴說表姊這些年陸續有自殘行為令家人擔心，現在變得情緒很歇斯底里，常會沒來由地情緒暴走，卓里說「因為那不是她自己，她會不穩定是因為她還有一部分在別的地方，你要把她帶回來，她可能被扣住了，因為那些東西是很難去殺你的，它要讓你自己去自殺，所以它要扣住你一個部分讓你沒辦法控制你自己啊」現場「好可怕喔！」驚呼四起，小賴說要趕快告知家人盡快請高人處理。

藝人小賴得知表姊自殘原因，嚇到急著要趕快告知家人。（合成圖／David's Angels提供）

小賴表姊的鬼故事贏得最高分，小賴趁機問之前上節目存疑很久的問題「我大學時曾看到同學身上戴的平安符，在我面前被抓飛起來，那有可能嗎？」卓里回答：「我是沒看過啦，但平安符會幫我們隔絕不好的東西或吸收負能量，建議平安符如果沒要換，最好時不時拿到廟裡拜一拜再拿回去，不能一直戴著，它吸滿了就變成是負能量的集合體」小賴感謝卓里傳授這很好的小常識，小賴難掩氣憤說「我之前上節目講這故事，有老師說我在編故事，他說鬼不可能拿起你的平安符，我說是真的有看到，他還叫我不要掰了啦，讓他超火大。」

卓里說：「這是有可能的，如果一直沒有做處理，它不會有作用，反而會引來一些有的沒的」小賴一吐怨氣，連忙對鏡頭隔空嗆聲「是真的，老師是你能力不夠！」

網路直播節目《David’s Angels》

(中時電子報)