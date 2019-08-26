高雄巿長韓國瑜日前在美國商會演講時，提到自己夜晚課餘時間打工，但某些韓黑未經查證，竟捏造韓是夜間部學生，逼得韓國瑜PO出畢業證書自清，更提告散布這些不實指控的韓黑們！對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，這些韓黑看到黑影就開槍，都不知道要查證嗎？他更直言， 笨蛋，問題在於有無查證，不在於如何評論！

黃子哲於臉書發文表示，韓國瑜日前在美國商會演講，提及大學時期半工半讀，白天念書，晚上在美僑俱樂部打工擔任警衛。竟被數個臉書粉專指控韓國瑜說謊，說韓是唸夜間部，晚上還去打工就是翹課，甚至藉此酸韓國瑜的英文差。事實上，韓國瑜已在臉書貼出他的學位證明書，民國74年東吳大學日間部的英文系畢業，直接打臉那些居心不良的黑韓軍團，瓦解那些對韓國瑜的汙衊。

對於韓黑層出不窮的攻擊，黃子哲表示，韓國瑜重出江湖後，黑韓產業鏈蓬勃發展，要修理韓時常還得排隊。這次為了插隊搏版面，這些粉專簡直不分青紅皂白，看到黑影就開槍，就是要把韓國瑜的學歷、打工、演講等作惡意連結及解讀，再進行一波惡毒攻擊。

黃子哲更指出，要攻擊或批判韓國瑜當然可以，但要有事實作基礎，這是評論最基本的ABC。這次這些粉專只引用一位「白依」評論人的一篇文章當作韓是夜間部學生的證據，但那篇是投書評論，不是媒體報導，未必精準。況且其他有關韓在大學時期是白天念書，晚上打工的相關報導也不難查到；再不濟，直接問韓團隊查證也非難事。但他們寧可自編自導，只為讓韓國瑜倒。

黃子哲更表示，建立在未經查證的訊息上再做加工評論，所以就會出現痛批韓市長「白天上課晚上打工」說謊，然後又說「這種英文說日間部誰信」等的荒謬貼文。笨蛋，問題在於有無查證，不在於如何評論。對於這些黑韓的黑函，屬於惡意污衊抹黑的部分，甚至到現在還在硬拗的人，該負的法律責任，絕別想逃。

(中時電子報)