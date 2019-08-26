太魯閣國家公園因應觀光局2020年「脊梁山脈旅遊年」，9月1日後開放外籍遊客提前申請國家公園內多處古道山徑通行資格，太管處遊憩服務課長聶士詔表示，原先申請辦理時間為提前一個月申請，但為方便外籍友人前來，將跨度增長至4個月，大開方便之門，也將絕倫美景更快速的推廣出去。

錐麓古道開放外籍朋友提前35日至4個月前，於周一至周四、非假日時，於「臺灣國家公園入園入山線上申請服務」申請，每人限申請一隊12人以下隊伍，並附上護照等文件提供審核，核准後日期與人員數目不可變更，但可以取消。

此外，亦有本國山友反應錐麓古道候補機制不人性化，聶士詔表示曾聽山友抱怨，「名額剩2位！但我這隊有5人啊！」，因此自10月起採「候補改採整隊錄取機制」，不論隊伍人數多寡，只要尚有一個缺額，整隊便可入內，若補入後名額仍未滿，則以此類推。

奇萊南峰附近「天池山莊」為登山旅宿盛地，但南峰山頂屬於生態保育區，山友若想更近一步觀覽峰貌，須事先申請，但名額有限導致不少人只能望峰興嘆。聶士詔表示，因應需求目前調整至平日88人；假日226人，滿足實際需要。

聶士詔提到，此次申請時間調整，主要方便外國人士提前規畫行程，詳細的入園及相關規則，都可於國家公園入園申請服務網上查詢。

(中時 )