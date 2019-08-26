時代力量主席徐永明今與社民黨立委參選人范雲等人舉行便當會直播，討論第三勢力合作的政策。由於民進黨有可能提名自家議員參選大安區立委，可能會跟范雲瓜分泛綠選票，徐永明今天受訪談及范雲選立委一事，他強調只要是前主席邱顯智承諾過的，他一定「邱規徐隨」；而他也表達對范雲參選大安區最大支持，希望未來也能動員黨公職合作議題，「時代力量、我個人對范雲的支持絕對時沒有保留」。

此外，有別於民進黨提出的「抗中保台」策略，徐永明提出「改革護台」，表示兩者不能衝突也不能偏廢，強調內部改革腳步不能再放慢。徐也透露下週將與民進黨主席卓榮泰會晤，本週展開幕僚作業後，預計週末公佈對談時間。

范雲表示，2020年不能成為台灣最後一次民主選舉，抗中保台絕對不是虛假的選戰策略，改革護台就是要讓青年看得到未來；關於大安區參選，是全台灣的艱困選區，她要謝謝徐主席全力支持，她會持續爭取民進黨及本土政黨的支持，盼大家盡釋前嫌一起努力。

徐永明則提出幾項與社民黨合作的議題，包含總統蔡英文於2017年提出的憲改主張、18歲投票權及選制改革等，時力呼籲下會期啟動修憲委員會，將立委席次從《憲法增修條文》移至《選舉罷免法》中規範，並取消總統候選人競選補助款。

媒體詢問時力要如何因應退黨潮？徐永明表示，時力將把退黨的林昶佐、洪慈庸界定為「黨友」，未來選舉時黨公職仍會將其視為自己人、全力輔選。

徐也說，林、洪是「暫時離開的朋友」，並溫情喊話說時力的大門隨時敞開，歡迎大家回來，共同為台灣政治改革努力。

(中時 )