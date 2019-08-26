兩名白宮高層官員表示，總統川普有權強迫美國企業撤出中國，至於要不要行使此一權力則是另一回事。川普本人已呼籲美企離開大陸，但遭受貿易專家的質疑。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在法國比亞里茲出席七大工業國集團（G7）峰會之際接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時指出，按「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），若要宣布國家進入緊急狀態，川普的確有權這麼做。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在美國有線電視新聞網（CNN）節目的「美國國情」（State of the Union）裡也同意川普有權的說法，但他也說「現在還不是這麼做的時候」。

川普23日晚間的推文裡援引了1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），稱此法賦予他要求美企離開大陸的權力，還一錘定音般地寫下相關爭議「到此為止！」

川普政府中的一些對中強硬派過去兩年裡，在多個戰線上一直敦促川普動用此一法案。但利用此法限制美國在中國的投資將顯得過於極端，且會殃及一堆美國企業，範圍從汽車製造商的通用汽車（GM）、特斯拉（Tesla）、營建及採礦設備製造商開拓重工（Caterpillar），乃至含沃爾瑪（Walmart）在內的零售巨擘等。

許多專家表示，如此動用IEEPA絕非這項立法的本意，但這也不是川普政府頭一回把腦筋動在IEEPA上。今年5月川普威脅對墨西哥輸美產品加徵關稅，以逼迫墨西哥遏止湧入美國的非法移民時，就曾提過IEEPA賦予川普此一權力。

梅努欽表示，川普23日的推文示警，反映出冗長貿易戰的可能性，「我想他所說的是，他下令美企開始考慮（撤出）」。

梅努欽說，川普政府希望美國企業在「尊重我們，並與我們進行公平貿易的夥伴國家經商」。

柯德洛也說：「我們終歸有這樣的權力，但並非當下就要這麼做。他（川普）向美國企業示意的是－你們應該考慮將業務和供應鏈移出中國。」

(中時 )