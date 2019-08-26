白鹿颱風甫離開台灣，又再有另個可能形成颱風的熱帶性低氣壓！中央氣象局預估，雖然目前該熱帶性低氣壓仍在整合當中，但環境條件有利其生長，目前預計往菲律賓、呂宋島方向前進機率較高，對台灣影響落在29日至31日間，東半部及南部地區天氣會變的較不穩定。

目前該熱帶性低氣壓中心位置約在北緯13.0 度，東經 131.5 度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

中央氣象局預報員關欣平表示，目前該熱帶性低氣壓仍在整合當中，但有可能形成颱風，未來動向有變數較大，但往菲律賓及呂宋島移動機率較大，侵襲菲律賓後強度會減弱，對台灣直接影響比較低，但會有長浪及外圍水氣影響台灣，東半部及南部地區水氣會較明顯。

至於未來天氣變化，關欣平說明，明兩天台灣各地天氣屬多雲至晴，但山區會有午後雷陣雨。另今天高溫仍未達到35度，但明天大台北地區溫度可能達到36度，29日後受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，溫度會稍降。

(中時 )