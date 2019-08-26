台灣服務好，連飲料都可以客製化，但這也替店員帶來很多困擾，一名網友就分享了日前他在超商內遇到的另一個客人荒謬要求，竟要店員幫他在熱拿鐵裡加3顆完整冰塊，讓原PO覺得這根本是在為難店員，就有一名曾在超商工作的網友曝光自己對付這類客人的絕招，「隨便加」。

一名網友在臉書《爆廢公社》發文，他表示自己曾在超商遇過一名客人的奇葩要求，這名客人竟然點了一杯中冰拿和中熱拿後，要店員從「冰拿鐵裡拿出3顆完整冰塊加入熱拿鐵裡」，不僅如此，他的中熱拿只要半糖，另外半包糖要放到冰的那杯。

而當店員詢問是否為兩杯半糖？這名客人則回，「是中冰拿要1.5的糖，中熱拿要0.5的糖」，以上要求讓原PO聽完後相當傻眼。

底下網友也都認為太誇張，「要不要乾脆拿尺量冰塊有沒有一樣大？瘋成這樣也是不簡單」、「半糖沒什麼問題，冰塊要3塊的誰理他」。還有其他人跳出來表示，自己當過超商店員4年，遇到這種的要求，他都假裝聽懂，然後隨便加。

(中時電子報)