高市一名學校老師小可與同校任教的老公阿慶婚姻互有摩擦，時常與同校閨蜜老師小方訴苦，傳訊親密。阿慶氣得告上法院，還要求醫療單位針對兩人對話記錄鑑定是否為同志戀愛關係，求償精神撫慰金50萬元。高雄地院判決，兩女互動親密實為常情，與一般外遇情況不同，判決阿慶敗訴定讞。

判決指出，2016年6月起小可、小方兩人私訊便出現親暱對話，如「愛你」、「明天激吻你」、「親愛的」、「寶貝」。小方甚至對小可說「不如先降低他的懷疑跟控制，否則會覺得到底是哪個同事搶了他老婆」、「你把生氣的情緒都讓他知道沒關係...然後威脅他再敢說，你就要跟他離婚，因為他一直在破壞關係」慫恿小可脫離家庭關係。

小可與阿慶已於2017年9月調解離婚。阿慶指出，小可小方兩人不只平時對話親密，2016年7月時兩人遊峇里島時甚至同住一房，拍照時更有牽手、摟腰、擁抱的行為，要求2人賠償精神慰撫金50萬元。

小可辯稱，自己和小方只是閨蜜關係，因為自己和阿慶婚姻關係有摩擦，才找小方談心。出國遊玩同房也是因為旅行社安排，並無超越閨蜜的行為。小可強調，每個人都有交朋友的權利，她倆都各自有家庭，很愛自己的家人。

法官調查，小可身為輔導室老師，平常就習慣以幽默、關懷的方式和其他老師及學生互動，也常以「寶貝」、「親親」、「愛你」等親暱用語與其他女性友人傳訊，不能這樣證明有同性戀情傾向。

法官也強調，「同性戀」早從精神疾病診斷手冊中移除，醫療單位是否能受理鑑定並取代司法單位進行事實之查證，實有存疑。小可與小方如有外遇關係，對話中不會僅有情緒的分擔與關懷，而毫無對彼此身體渴望、甚至是冀望發生肉體關係的隻字片語。法官最後判定小可小方無同性關係，判決阿慶敗訴。

(中時 )