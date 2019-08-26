行政院消保處統計101年至107年全國申訴資料，發現健身類、運輸類、瘦身美容類及禮券等攀升速度十分迅速，以健身類為例，從7年前每年的數百件，增為每年的上千件。

消保處統計指出，7年統計發現案件量較多依序為電信類、線上遊戲類及補習等類型，電信類以通訊連線品質不佳及電信代付帳款申訴較多，線上遊戲類則以玩家帳號遭停權、虛擬轉蛋中獎率不透明等，補習類則為未提供契約審閱期、假分期真貸款及無預警歇業等。

另「個案金額較高者」，以車輛類、房屋類、保險類及金融等類。「車輛類」申訴案件以汽車車輛品質瑕疵履修不復、重大瑕疵召回等爭議居多；「申訴案件逐年攀升者」，為健身類、運輸類、瘦身美容類及禮券等類，其中「運輸類」以「航空」申訴比例最高，如廉價航空搶占市場及航空公司職工罷工事件等消費爭議；另「瘦身美容類」因近年訪問買賣不當推銷，致申訴案件大幅增加。

消保處提醒，凡購買商品或服務應先確認是否為商譽品牌良好業者，並檢視業者所提供契約條款內容是否合理或符合「定型化契約範本及應記載不得記載事項等」。如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線諮詢，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

(中時 )