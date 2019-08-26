北市黃姓男子今年3月1日在市立圖書館延平分館看報紙，看到高雄市長韓國瑜訪問新加坡、馬來西亞返國，因而心生不滿，隨手拿筆在韓國瑜的照片上寫下「台奸、共產黨、中間人」等字，士林地檢署偵結，依毀損公務員職務上掌管文書令不堪使用罪提起公訴。

黃辯稱，不知道是誰畫報紙，也沒有在報紙上論畫圖，但檢察官調閱圖書館閱覽室的監視器，認定黃的說法是卸責之詞，不足採信。

起訴指出，65歲黃姓男子自去年10月16日到今年3月16日止，多次在圖書館提供的《中國時報》上寫字、畫線及畫圖等方式，標註自己的意見想法，館方已不勝其擾，直到韓當選高雄市長後訪問新加坡、馬來西亞5日，返國後1日，各家媒體爭相報導，內容指韓促成5686萬元台幣的農產訂單，黃看了更加不滿，在韓國瑜的受訪的頭像照片上寫「台奸」、「共產黨」、「中間人」等字樣。

檢察官認為，畫線、加註中性字句，不會以影響他人閱讀，但書寫「台奸」等字眼已達毀損物品致不堪用，涉嫌毀損、妨害公務等罪，依法起訴並聲請簡易判決處刑。

(中時 )