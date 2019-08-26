西安街短短200多公尺道路打通後，成功串聯逢甲商圈和水湳經貿園區，節省來往交通時間，更繁榮地方經濟。（陳世宗攝）

台中市西屯區兩大發展重心「逢甲商圈」和「水湳經貿園區」過去沒有道路直通，來往民眾需繞道而行。市長盧秀燕上任後，聽到地方的期待，積極推動「西安街打通銜接水湳經貿園區」道路工程，建設局26日舉行完工通車祈福典禮。盧秀燕說，短短200多公尺道路工程，成功串聯逢甲商圈和水湳經貿園區，節省來往交通時間，更繁榮地方經濟。

台中市「西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區」完工通車祈福典禮，是盧秀燕上任後首條新闢道路開工及竣工的工程，具有指標性意義，展現規畫及執行能力；包括市議員陳淑華、林祈烽，逢甲大學董事長高承恕和資深副校長楊龍士等人均出席共襄盛舉。

「新好建設、新好生活！」盧秀燕說，逢甲商圈和水湳經貿園區兩大亮點區域天涯若比鄰，過去被一堵牆堵住導致兩地來往不便；她聽到地方的期待，上任後立即列為優先推動的道路工程，僅半年時間，不僅打通同時拓寬，讓來往兩地交通不繞道。

盧秀燕指出，市府編列855萬元預算進行長度約195公尺、寬度為8公尺的西安街道路工程，感謝市議會給予支持，包括市議員陳淑華、林祈烽、楊正中、黃馨慧、張廖乃綸大力協助，也感謝逢甲及台電支持，分別提供土地使用同意書及同意以租金方式提供道路用地，讓工程儘速完工。

建設局長陳大田表示，過去水湳經貿園區西側沒有道路可以直通到逢甲商圈等地區，地方民眾希望藉由打通西安街讓兩地串連起來；完工通車後可從西安街通往凱旋七路，並接凱旋路通往黎明路、環中路及河南路，可不必再繞經夜市，並可直接上74號道路及中清路等，成為另一個替代道路大幅縮短市民通車時間。

(中時 )