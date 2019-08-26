家家將於9月7日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「House Party在家裡」演唱會，日前舉行突擊行動，號召歌迷搭乘「午休限定VIP好事派對公車」，家家在公車上賣力開唱大爆汗，忍不住拿紙巾擦汗，也笑著分享演唱會必備小物，「電風扇、水，還有會噴水的電風扇！最重要的是我的妝，要像水上芭蕾那樣防水的程度！」也預告當天機會首唱新歌，會讓歌迷驚喜連連。

猜歌遊戲太搞笑，家家直說聽不出是自己的歌。（相信音樂提供）

「午休限定VIP好事派對公車」消息一PO出，不少粉絲搶著報名秒殺名額，即便頂著大熱天也耐心等著家家，家家也貼心趕快讓歌迷上車，她笑說：「我平常多搭捷運，真的好久沒有坐公車，我都不知道現在坐公車票價是多少。」歌迷提醒現在上下公車都要刷卡，家家笑問：「那你們剛剛上來有刷卡嗎？」當天公車從國父紀念館站出發，一路開到台北國際會議中心，家家也在公車上帶來新歌〈House Party〉炒熱氣氛，還興奮和路過的另一台公車乘客揮手打招呼。

歌迷熱情排隊等待搭乘家家的「午休限定VIP好事派對公車」。（相信音樂提供）

主持人則邀請家家和歌迷玩「倒著唱猜歌遊戲」，主持人用手機播放出倒著唱的家家經典歌曲，要大家猜出正確歌名，只是主持人的音準太「特別」，家家聽了一頭霧水，直問：「這真的是我的歌嗎？」還有歌迷猜是「佛經」，笑翻現場，最後家家還是相當專業，猜出自己的經典好歌〈家家酒〉、〈填空〉等。

(中時 )