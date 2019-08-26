台北巿每年約有300多人自殺身亡，平均每天就有1人結束生命，近三年自殺死亡人數更是節節攀升，北市今舉行「2019世界自殺防治日暨心理健康月系列活動」，攜手台大公共衛生學院、憂鬱症防治協會等團體，推出電影、講座活動，呼籲民眾正視心理健康的重要性。

北市自殺死亡人數逐年增加，近3年分別為308人、317人及349人，其中又以男性為大宗，至於自殺原因，年輕族群多是人際及感情為主、中壯年是親子、職場關係，老年人則多被生理疾病困擾，多數人不敢對外求援或缺乏傾訴管道，進而走上自殺一途。

為了增加民眾對自殺防治的了解， 北市攜手各局處及民間單位 ，舉行心理健康月系列活動，北市自殺防治中心現場播放「另一道光」微電影，另推出關注熟男為主題的「四道人生-M＆M電影院」及「轉心遇見美好，轉身發現幸福」活動，邀請朋友相揪看電影、聽講座、闖關拿好禮，正視心理健康的重要性。

北市衛生局心理衛生科長曾光佩表示，自殺原因十分複雜，4成以上都是多重因素組成，但不管任何年齡層，人際關係都是重要因素，周邊若有出現輕生念頭的親友，可多給予陪伴，或尋求專業單位協助，另可撥打北市府諮詢專線1999轉8858。

「2019世界自殺防治日暨心理健康月系列活動」即日起至10月底，活動詳情可上北市府自殺防治中心官網、「臺北市社區心理衛生中心-傾聽each來」臉書專頁查詢。

(中時 )