嫌犯將毒品以咖啡包裝分裝，但還是被警方破獲。（花蓮縣警察局提供）

花蓮縣警察局刑事警察大隊日前與基隆市警察局聯手，破歷年來最大宗的毒品咖啡分裝案，歷經4月至5月「安居專案」緊密跟監與向上層層溯源，於8月18日破獲藏匿於基隆境內的毒品分裝場，起出10大箱共11000包的毒品咖啡包與k他命，全案依照毒品危害條例將杜姓藥頭移送基隆地方檢察署偵辦。

花蓮縣刑警大隊副隊長韓修愛表示，經過專案小組追查源頭後，發現杜姓嫌犯位於基隆的毒品分裝場，在與基隆市景局第三分局等單位共組團隊後，在基隆地方檢察署檢察官協助指揮下，於18日持搜索票與拘票前往查緝。

偵查團隊當場查獲第三級毒品「k他命」共47公克、「小惡魔毒咖啡包」、「克羅心毒咖啡包」共計10箱，內含11000包毒品咖啡包，並查扣2支手機、分裝袋、夾鏈袋與電子磅秤等證物？

警破最大毒咖啡分裝廠 查獲1萬1千包。(胡欣男翻攝)

警方在訊問杜嫌後，依照毒品危害防治條例，將嫌犯移送至基隆地方檢察署偵辦。

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(中時 )