衛福部疾病管制署今（26）日公布新北市新增1例本土屈公病，個案住在中和區內南里60多歲女性，這是繼7月底新北土城區發現第一例之後，國內第2例本土屈公病。

今天增個案近期沒有出國，8月22日出現發燒、骨頭痛等症狀就醫，8月23日因症狀未改善再次就醫，由醫院通報登革熱送驗，經過檢驗排除登革熱，不過，個案卻是檢出屈公病陽性確診，目前個案症狀已經改善在家休養及自我防蚊。

疾管署表示，個案平時活動地以中和區內南里住家及周邊社區為主，由於內南里於今年7月、8月各有1例自緬甸境外移入屈公病病例，初步研判其於住家周邊感染的機會較高，將進一步調查可能感染來源。

今年以來，我國共有47例屈公病確定病例，其中本土病例2例，另有境外移入病例45例、這是自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家為緬甸28例最多。

而且28例自緬甸境外移入屈公病病例集中在7月開始，顯示當地感染風險快速升高，疾管署今天將該國屈公病旅遊疫情建議由第一級注意(Watch)提升至第二級警示(Alert)。

(中時 )