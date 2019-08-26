邱姓男住院病患在醫院病房內，看到27歲妙齡女護士站在外走廊登打電腦，竟故意從旁走過，在擦身之際伸出鹹豬手摸女護士屁股2下，女護士驚恐深感不適，向邱男反映不滿後報警。台中地院審理期間，邱男以新台幣6千元與女護士達成和解，女護士撤告，台中地院判決公訴不受理。

判決書指出，在醫院住院的邱姓男病患，2019年3月5日下午15時許，看見平日照顧他的妙齡女護士站在病房外走廊忙著登打電腦，竟起色心故意從旁走過，在擦身之際突然伸出鹹豬手，觸摸女護士臀部2下，被襲臀吃豆腐的女護士深感不適，不滿地向邱男反映，並報警處理。

警方調閱醫院的監視器錄影畫面進行調查，證實邱男行徑，依性騷擾罪嫌將他送辦，檢方也將他起訴。

邱男在台中法院審理期間，以6千元與女護士達成和解，女護士在同年8月間具狀撤回告訴，才平息這件風波。

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(中時 )