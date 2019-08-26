庫姆電影製片廠的戶外水池。（新聞局提供）

台中首次與紐西蘭影委會官方交流！為推動台中影視產業發展，新聞局長吳皇昇率隊遠赴紐西蘭交流，26日拜會奧克蘭觀光活動經濟發展部及庫姆電影製片廠。奧克蘭影視辦公室經理Michael Brook對與台中合作展現高度興趣，盼輸出經驗豐富的營運製片人才到台中交流。

吳皇昇認為，這符合市府政策，相當樂觀其成，並指出台灣在華語區有拍攝優勢，紐西蘭則有歐美優勢，台中更擁有國際級規格的造浪池，盼官方單位後續可共同推動台中與奧克蘭兩地片廠簽訂「策略聯盟」，建立堅實合作基礎。

吳皇昇今早率領新聞局團隊，以及中影八德公司影視製片廠事業開發部開發製片丘昀、中影培育中心企劃總監顧心怡一行共7人，前往奧克蘭觀光活動經濟發展部(ATEED)拜會，受到奧克蘭影視辦公室經理Michael Brook熱情接待，雙方並針對「北亞亞太卓越中心」紐方影視人才赴台中交流進行具體討論。

會中包括奧克蘭市政府國際關係部經理Kimberley Wu、紐西蘭電影委員會國際關係部亞洲聯絡主任Raymond Suen、北亞亞太卓越中心專案經理Laura Bunting、駐奧克蘭代表處秘書張晏綸等人也陪同與會。

吳皇昇指出，台灣是全世界拍攝自由度最高、最友善的國家，紐西蘭有知名電影後製特效人才，台中擁有高品質的拍攝軟硬體設備，尤其中台灣影視基地擁有全世界少數足以打造巨浪的造浪池，也具有足夠的製片能量，這次希望擴大國際招商，這次出訪盼可促進兩城市製片廠進行策略聯盟，簽訂合作意向書，吸引更多國際影視團隊到台中拍攝。

製片超過30年經驗的奧克蘭經濟發展部影視辦公室Michael Brook表示，自己曾到台中，對於台中影視產業發展印象深刻，對於雙方合作交流展現高度興趣，台中市政府與奧克蘭市政府已有所共識，可以優先輸出兩位具有營運與製片經驗的人才到台中交流，藉此讓奧克蘭市政府與台中市政府進一步交流。

吳皇昇不但樂觀其成，也提出奧克蘭當地可提供具有水景拍攝及後效特製經驗等高端專業人才來台中進行交流，市府將協助洽接中影八德公司安排，對此奧克蘭市政府、紐西蘭電影委員會皆表同意，並盼兩城市進一步簽訂合作意向書，尤其台灣在華語區有拍攝優勢，紐西蘭則有歐美優勢，希望串接雙方資源，促進台中與紐方在電影產業的合作。

(中時 )