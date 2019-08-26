台鐵4198次區間車下午2時48分要進南港站時，撞到一名從月台墜落的旅客，目前東、西線仍可正常行車，4198次旅客則安排換乘其他列車。

台鐵表示，下午3時22分救護車已將墜軌旅客送醫救治。

(中時電子報)