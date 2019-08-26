台鐵南港站旅客落軌 遭區間車撞上 15:282019/08/26 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為台鐵區間車。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵4198次區間車下午2時48分要進南港站時，撞到一名從月台墜落的旅客，目前東、西線仍可正常行車，4198次旅客則安排換乘其他列車。 台鐵表示，下午3時22分救護車已將墜軌旅客送醫救治。 (中時電子報) #旅客 #台鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 員林車站都更案 公開閱覽 04:102019/08/22 投資理財 新南向旅客 1年少花57.5億元 04:102019/08/22 生活新聞 台鐵汐科－南港間清晨掛點 5千多名通勤族遭殃 07:272019/08/22 生活 警單憑1張收據 日籍旅客找回手機 10:412019/08/22 社會 貢寮海洋音樂祭下週登場 台鐵加開10班車運送 13:122019/08/22 生活 汐止火車站旁路樹斷頭 台鐵挨轟 04:102019/08/23 地方新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 08:182019/08/23 社會 白鹿逼近 蘭嶼綠島撤離2千多民旅客 11:522019/08/23 生活 823砲戰61週年 蔡盼降低陸客縮減衝擊 15:582019/08/23 政治 白鹿發威！台鐵花東、南迴線全日停駛 10:242019/08/24 生活 生活熱門新聞 氣象局：熱低壓最快明天成颱 路徑曝光 - 生活 捷運三鶯線延伸桃園八德段 國發會審查通過 - 生活 12號颱風「楊柳」可能生成！週四起變天 - 生活 台南東西向重要通道和緯路最後1里路110年全線開通 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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