台灣＆亞洲區大學籃球邀請賽將從27日起一連6天，在彰化縣立體育館登場，包含健行科大、國立體大、輔仁大學與義守大學4所UBA強豪，將遭遇日本中京大學、印尼希望大學、菲律賓拿撒勒大學與馬來西亞砂勞越總會等隊嚴苛挑戰。

「這次大學交流賽舉辦的目的，就是希望邀請每個學年度UBA前4強球隊，能跟亞洲區的大學隊進行交流，讓國內大專籃球能跟職業籃球銜接，且推廣國內大專籃球運動，」中華籃協理事長謝典霖表示，「期望大家能來彰化替球員加油！」

身為今年瓊斯盃中華白國手，也是健行科大新任隊長的林俊吉表示，雖然不敢誇張目標全勝，卻希望可以順利闖進最終4強，「假如沒法晉級4強，最後兩天賽程就不能打了，劉孟竹教練勢必不能接受，但我聽說這次菲律賓隊還蠻強的。」

才剛從大陸寧波打完邀請賽返台的義守大學吳彥侖強調，接下來他們的行程徹底滿檔，本周返台打完台灣＆亞洲區大學籃球賽，馬上就要飛到大陸北京、鄭州、寧波等地繼續比賽，一路要打到九月底，「我只知道接下來我們要打很多比賽了。」

這次比賽也邀請新加坡創作歌手邱鋒澤擔任活動大使，他也在記者會跟外隊選手推薦台灣夜市美食，包含鹹酥雞、蚵仔麵線、骰子牛、麻辣鴨血等等。

(中時電子報)