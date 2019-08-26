美中貿易戰

就在北京與華府23日互相威脅，將大課報復性關稅後，美國總統川普周一說，中國大陸已連夜聯絡美國貿易官員，說他們想重回談判桌。川普說，雙方會很快很認真地展開磋商，他並認為能達成協議。

不過，據路透26日報導，北京也表示，要是美國實施新關稅，已準備好採取更多手段，以維護自身利益。中國大陸外交部周一說，堅決反對美國加課新關稅，並說雙方問題應該透過對話解決。中方說，北京希望美國能回到理性的道路，並說美中經濟脫鉤（decoupling）無法解決眼前的問題。

據CNBC新聞網26日報導，川普歡迎這項對全球十分正向的發展。川普在法國7大工業國集團（G7）峰會場邊，大讚中國大陸國家主席習近平是偉大的領導人，並說他歡迎對方熱切想達成協議的願望。

「中方昨晚致電給我們的貿易高層人員說， 『讓我們重回談判桌』，所以我們會回到談判桌，」川普說，「我認為，他們會想做點事。他們已經受了很嚴重的傷害，但他們了解，這麼做是對的，而我對此深懷敬意，這對全世界來說，是很正向的發展。」

川普還強調，北京遠比他更想達成貿易協定。「我從關稅得到的錢很多，有數十億計美元，」他說，「但從中國那兒連十分錢都拿不到，所以我們會等著看事情的發展。」

就在北京23日宣佈，將對價值750 億美元的美國商品加徵5%－10%的報復性關稅。川普隨即回應，從10月1日起，將把2,500億美元進口陸製品的關稅從25%提高為30%。此外，原本從9月1日起生效，將加課10%關稅的另外3.000億美元進口陸製品，則將加課15%關稅，而不再是原來的10%。

川普周日在出席G-7峰會時甚至表示，只要他想，就可以宣佈美中升高的貿易戰為國家緊急狀態。他直指，就許多方面來說，這的確是緊急狀態。

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文章來源：Trump on trade war: China wants to negotiate and we will be ‘getting back to the table’
文章來源：China says it will take 'more steps' to protect interests if U.S. enacts tariffs
文章來源：U.S. president says China wants to negotiate over trade war

(中時電子報)

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