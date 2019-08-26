美中貿易戰

就在北京與華府23日互相威脅，將大課報復性關稅後，美國總統川普周一說，中國大陸已連夜聯絡美國貿易官員，說他們想重回談判桌。川普說，雙方會很快很認真地展開磋商，他並認為能達成協議。

不過，據路透26日報導，北京也表示，要是美國實施新關稅，已準備好採取更多手段，以維護自身利益。中國大陸外交部周一說，堅決反對美國加課新關稅，並說雙方問題應該透過對話解決。中方說，北京希望美國能回到理性的道路，並說美中經濟脫鉤（decoupling）無法解決眼前的問題。

據CNBC新聞網26日報導，川普歡迎這項對全球十分正向的發展。川普在法國7大工業國集團（G7）峰會場邊，大讚中國大陸國家主席習近平是偉大的領導人，並說他歡迎對方熱切想達成協議的願望。

「中方昨晚致電給我們的貿易高層人員說， 『讓我們重回談判桌』，所以我們會回到談判桌，」川普說，「我認為，他們會想做點事。他們已經受了很嚴重的傷害，但他們了解，這麼做是對的，而我對此深懷敬意，這對全世界來說，是很正向的發展。」

川普還強調，北京遠比他更想達成貿易協定。「我從關稅得到的錢很多，有數十億計美元，」他說，「但從中國那兒連十分錢都拿不到，所以我們會等著看事情的發展。」

就在北京23日宣佈，將對價值750 億美元的美國商品加徵5%－10%的報復性關稅。川普隨即回應，從10月1日起，將把2,500億美元進口陸製品的關稅從25%提高為30%。此外，原本從9月1日起生效，將加課10%關稅的另外3.000億美元進口陸製品，則將加課15%關稅，而不再是原來的10%。

川普周日在出席G-7峰會時甚至表示，只要他想，就可以宣佈美中升高的貿易戰為國家緊急狀態。他直指，就許多方面來說，這的確是緊急狀態。

(中時電子報)