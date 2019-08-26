【精彩】選舉、任公職需繳「正本」畢業證書 游淑慧：蔡英文只有「補發」的是如何選總統

國民黨台北市議員游淑慧。(擷取自中天電視《大政治大爆卦》)

高雄市長韓國瑜大學學歷遭網友質疑，韓國瑜昨則在臉書貼文及提出學位證明書駁斥。反觀也曾爆出論文風波的總統蔡英文，至今真相仍讓人摸不清！國民黨台北市議員游淑慧質疑，選舉、任公職需繳正本畢業證書查驗，蔡英文2015年才申請補發畢業證書，2011年是怎麼登記選總統的？

面對學歷遭質疑，韓國瑜昨在臉書貼出畢業證書，並表示他日前演講時提到夜晚課餘時間打工，有心人士未經查證，空口白話先捏造他是夜間部學生，再指控夜晚打工是「說謊被抓包」，這樣自編自導的「黑函」行為，實在令他啼笑皆非、亦忍無可忍。韓國瑜認為，愛與包容是出於心、發於誠，既然有些人天生無法領會什麼是愛與包容，那他也不會再浪費真心與善意。他只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴。

相較於韓國瑜第一時間拿出東吳大學日間部畢業證書公開讓人檢驗，先前曾爆出博士論文與畢業證書風波的蔡英文則仍讓人摸不清真相。蔡先前公開展示倫敦政經學院（LSE）的畢業證書後，被質疑證書「穿越時空」，後來才稱是補發的。隨後蔡又被爆出政經學院的博士論文失蹤，倫敦政經學院當時表示，論文副本已送到蔡母校的圖書館，正式編入書目。

游淑慧在中天政論節目《大政治大爆卦》指出，起碼韓國瑜有把照片、畢業證書貼出來，但蔡英文公布倫敦政經學院畢業證書，竟被發現畢業證書上校長是2012年才上任，但蔡英文是1984年畢業的，才又對外說是補發。

游淑慧質疑，任公職或選過舉的人都知道，任公職每一個單位、每一個職務都要繳交最高學歷畢業證書 ，競選登記也要繳交，而且是正本查驗。她請問蔡英文，若畢業證書不見了，2011年是怎麼登記選總統的？怎麼跟朱立倫競選新北市長？怎麼當陸委會主委？游淑慧也提及，外界至今只看到蔡英文論文外皮，還沒有看到論文內容，大家質疑好幾年，生出來卻只有皮的照片。游淑慧認為，大家怎麼不質疑現任總統學術誠信如何、學歷程度如何呢？

她感嘆表示，難怪韓國瑜會說黑韓產業鏈，因為一直層出不窮、有新招出來，現在民進黨就是把韓國瑜往酒色財氣的草包這條路去推，只要有關於這些事的脈絡，就開始造假、層出不窮去生這一些假的訊息。

(中時電子報)