新北三環六線再往前推進！捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究26日經中央各部會審查通過，新北市捷運局表示，三鶯線延伸桃園八德段總經費為116.41億元，分別由中央政府補助50.85億元及桃園市政府負擔65.56億元，後續將辦理綜合規劃、都市計畫變更與環境影響評估等作業。

三鶯線延伸桃園八德段為新北市政府推動捷運三鶯線的延伸計畫，與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，串聯北北桃生活圈。

捷運局指出，本計畫可行性研究成果建議路線自三鶯線終點站(LB12)沿福德一路往西行進入桃園市境，自國道2號大湳交流道北側跨國道2號後，路線於和平路西側設置LB13站後，往西跨越豎啣埤，至八德(大湳地區)都市計畫南緣，由高架逐漸降至地下進入介壽路二段，設置LB14站與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘，延伸段路線長約3.88公里。

捷運局表示，規劃捷運系統型式採三鶯線中運量系統延伸營運，並已納入新北市三鶯線統包契約機電系統擴充採購條款，確保系統一致性，三鶯線延伸桃園八德段為新北市「三環六線」捷運路網之外環最後一哩，可串連台北與桃園大眾捷運路網。

捷運局指出，本計畫預計在綜合規劃報告書獲行政院核定後7年完工，目標年130年，三鶯線含延伸線運量可達每日15.8萬人次。

(中時 )