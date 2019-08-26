大聯盟例行賽剩30場左右，目前唯一點亮「魔術數字」的是國西老大道奇，魔術數字12(簡寫M12)。簡言之，道奇每贏1場就會減1，巨人每輸1場也會減1，道奇本季可望頭一個封王，該區最強的對手洛磯今年直接成為爐主，不會重演去年打到加賽第163場的慘劇。

奪冠呼聲最高的美西霸主太空人仍高達M23，因為運動家仍然強勢，必須在9月的4連戰橫掃運動家才有機會提前點燈，否則就要靠別隊幫忙打扁運動家了。美東豪門洋基也還有M22，顯示光芒依然頑強，不過洋基接下來只要維持5成勝率就穩拿龍頭。

美聯中區兩大豪強印地安人和雙城非常接近，甚至可能加賽第163場，輸的一方也未必有外卡，因為運動家和光芒緊咬不放。美聯外卡最後很可能形成印地安人(如果輸掉分區)、運動家、光芒3搶2的局面。

國聯東區與中區戰況較不明朗，暫時領先者為勇士與紅雀，外卡也是小熊、國民好幾隊爭破頭。

最悲劇的是衛冕軍紅襪，美東出局倒數16場(淘汰數字, 簡寫E16)，也就是再輸下去或被洋基再贏就會淘汰。目前已有4支球隊舉白旗了，分別是藍鳥、金鶯、皇家、老虎。國東爐主馬林魚則是E1，隨時準備說再見。

(中時電子報)