家住澳洲昆士蘭州一名女子瑪莉（Mary），離婚後找到第2春，原以為人生可以重新開始，豈料就此掉到人間地獄，婚後遭第2任丈夫強餵毒、被逼當性奴長達10年，還任由陌生男對她性侵，藉此獲得快感。

據外媒報導，瑪莉因工作認識了第2任丈夫，沒想到結婚後卻是惡夢的開始，瑪莉：「結婚1年後我變成了性奴」，丈夫開始露出自己的特殊癖好，不但會在清晨時開車載她出門，到處問陌生男子要不要和她發生性關係，還會在一旁看著其他男子性侵她，因為他會感到很滿足，如此地獄般的生活維持了長達10年。

瑪莉泣訴，丈夫會不斷餵食毒品，藉此控制她，儘管婚後生活痛不欲生，因深愛著對方，都會原諒他，也從未向親友哭訴。

瑪莉麗表示，她曾兩度被丈夫趕出家門，但最後因為無家可歸，她只好帶著兒子回到丈夫身邊，繼續過著煉獄般的生活，還曾一度尋短，所幸最後靠著意志力走出陰霾，展開全新的人生。

瑪莉的悲慘經歷被收錄在專門幫助虐待受害者的慈善機構「Broken to Brilliant」出版的《Shattered to Shining》一書中，創辦人史密斯（Kate Smith）表示，希望能透過這本書為其他倖存者展開人生旅程的新階段帶來新的希望。

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(中時電子報)