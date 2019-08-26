不查不知道，檢查之後嚇一跳！2017年國內成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自認沒有「3高」、心臟病與腦中風等病史的民眾，在接受成人健康檢查後，將近40萬人自認沒病者驗出血壓高。

慢性病早期常因沒有症狀或症狀輕微，導致民眾容易輕忽疾病的發展，而且又因自覺身體好或忙於工作、家務，而不願安排時間做健康檢查。國健署呼籲，民眾要及早利用成人健康檢查，發現問題、及早處理。

2017年國民健康訪問調查報告，受訪民眾扣除有慢性病者(自述有高血壓、糖尿病、高血脂、慢性腎臟病任一項以上者)，在40-64歲的民眾過去3年不曾利用成人預防保健服務之前3大原因為：「覺得自己不需要檢查」(31.8％)、「工作單位已提供」(25.7％)與「沒空」(21.7％)；

65歲以上民眾過去1年不曾利用成人預防保健服務之前3大原因為：「覺得自己不需要檢查」(55.6％)、「已另外做檢查」(14.1％)與「沒空」(11.3％)。

國健署表示，40歲至64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人預防保健服務。健康檢查能在沒有臨床症狀前，早期發現慢性病的風險因子，才能及早了解而減少有害健康的生活型態。

2017年國內成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自認沒有「三高」、心臟病及腦中風等病史之民眾，在接受成人健康檢查後，新發現有高血壓、高血糖與血脂異常者分別有39.2萬人(21.3％)、16.2萬人(8.8％)與47.5萬人(25.8％)，

國健署署長王英偉表示，健康狀況不能「自我感覺良好」，這是不準確的，而定期健檢就是檢視個人身體狀況、正確的健康管理，才能減少未來疾病就醫耗費的時間與金錢。

(中時 )