國民黨總統提名人韓國瑜競辦昨宣布，由立委顏寬恒接任韓競總副執行長職務，現傳出若台中市長盧秀燕不接任韓台中競總主委，可能將由台中地方派系龍頭顏清標擔任，對此顏寬恆今代父回應時並未正面表態，僅稱「全台灣都一樣，很多重要的地方人士都會陸續加入，競總團隊很快就會成形」。

台中市大家長盧秀燕對決定是否加入韓國瑜競總團隊，近日未有正面回應，僅表示「以後再說」，媒體追問是否還在考慮中，盧秀燕沒有正面回答。

據悉，中部地區的挺韓勢力已經動起來了，本月初，台中張清堂、顏清標兩位台中紅黑派「龍頭」更親自壓陣，率領30位議員南下表態挺韓。彰化縣議長謝典霖也在21日率領彰化議員到高雄考察，以具體行動支持韓國瑜。韓國瑜11日赴南投拜廟，縣長林明溱親自接待，並表態力挺國民黨候選人韓國瑜。

在盧秀燕可能不接受主委職務後，傳出顏清標可能會接任韓國瑜台中市競總主委一職？顏寬恒今受訪時表示什麼人要擔任什麼職務，後續都會有安排，很多重要的地方人士都會陸續加入團隊，各縣市首長或是議會議長，大家都一定會全力以赴，這個問題很快就會更清楚。

顏寬恒強調，不論外界如何抹黑、抹紅，他們一定會全力以赴。對於接下副執行長職務，他認為，「為了台灣的未來，為了中華民國能夠繼續的存在」。最重要的就是大家一起共同努力。

對於媒體詢問，若郭柯王結盟成真，出現第3組人選，是否會感到為難？韓是初選勝出的提名人，不論郭柯王會不會結盟，顏家一定力挺，也是唯一支持的對象。未來是否有第3組候選人，是未來的事情，現在無法做判斷。

(中時電子報)