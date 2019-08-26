郭陣營秀出抽出牌的意涵。（郭陣營提供）

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平三人日前於823砲戰紀念活動合體，搶攻總統大位意味濃厚。有媒體報導郭台銘更在今年6月，找塔羅牌大師蘇仁宗算命，預言郭台銘將勝選。對此，郭台銘幕僚劉宥彤接受訪時表示，其實算出結果和媒體報導的不一樣，當時郭台銘是私人拜會行程，蘇先生只是針對郭抽出的牌給出建議，要郭不要過於衝動，展現雄心萬丈的勇氣，還要顯現感性的一面。所以是給郭台銘建議，而不是預測。

劉宥彤還原當時的狀況，在場只有她、郭跟蘇，因為蘇是大郭粉，當時也透露身體狀況有點不適，且當天行程靠近蘇的家，郭台銘是抱持著去拜訪一個大郭粉、愛護郭粉的心情去探望他，蘇也是當場展示算命專長，玩一個小遊戲，主要是給建議，跟預測沒有關係。

劉強調，那天的行程不過停留20分鐘左右，且是不公開行程，很少人知道，不清楚為什麼會被拿出來說，內容許多都是媒體繪聲繪影，郭也認為這不是科學的態度，人是要靠99分的努力，跟一分的信仰，信仰有時候是內心的堅持，郭很感謝蘇，但這件事就是當作茶餘飯後的話題就好。

對於台北市長柯文哲說，「不問蒼生問鬼神是壞習慣」，劉則回應，沒發現柯市長有這樣說。劉表示，有些事情只要到媒體上，就會被無限上綱或過多的臆測，誤以為郭台銘只問鬼神不問蒼生的感覺，這些都是熱情支持者提供建言，郭台銘一輩子都是做實事的人。

對於永齡基金會目前人事有些調整，劉則表示，人員部分有兩種，一種是基金會本來的業務需要補充人力進行；此外，郭在初選後認為年輕人是國家的未來，因此希望成立一個平台，讓年輕人參與公共事務、參與創新創業、參與慈善、環境永續議題，會成立「年輕智庫」，要推動讓年青人參與國家未來發展，「跟選舉沒關係。」

郭台銘近期也與不少學者、財經專家見面，將來會形成很多政策建言，主要是初選時提出的政見，不管是零到六歲國家養，一百億身障基金等等，郭台銘認為這些政策不會因為他是否參與選舉而停擺，因此會負起責任讓這些政策更完整，聽從各界在政策細節上的建議，將來不管什麼樣的形式，應該推薦給台灣未來的發展。

(中時電子報)