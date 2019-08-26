川普：中國來電稱想達成貿易協議 16:102019/08/26 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港經濟日報報導，美國總統川普在G7峰會期間表示，中共政府團隊25日時曾致電給華盛頓，期待重啟貿易談判，而美國也將重返談判桌。 川普稱，中國大陸來電希望達成協議，期待與美國重啟談判，美國將會接受中共邀請並重啟談判。川普言論激勵市場，原本26日跌幅在3％左右的港股恒生指數尾盤不斷拉升，現跌幅收斂至2％報25,638.02點。 (工商 ) #美國 #中國 #貿易戰 #重啟 #談判 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿戰傷美經濟 陸學者稱美已沒招 04:092019/08/22 焦點新聞 經濟基本面佳 美股偏多操作 04:102019/08/22 投資理財 川普：上天選我和中國打貿易戰 04:102019/08/23 財經要聞 中美鬥狠傷經濟 台陸港股拉警報 04:092019/08/25 焦點新聞 台商已習慣貿戰 更擔心兩岸不穩 04:092019/08/25 焦點新聞 中美互尬 部會穩股匯總動員 04:092019/08/25 財經要聞 美股拖累有限 陸股長線利多 04:102019/08/26 話題觀察 美國經濟的警訊 04:102019/08/26 論壇廣場 中美貿易戰叫牌 外資看台股 警報響起 04:102019/08/26 財經要聞 台灣權王－中美貿易戰增溫 冠德、亞泥避險焦點 04:102019/08/26 證券．權證 國際熱門新聞 陸反加稅要對話！川普稱會達成協議 - 時事 沒在怕美關稅戰！陸前高官：北京還有這4招因應 - 國際 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 - 國際 女攻頂富士山 慘遭落石砸中喪命 - 國際 - 中央社 川普：中國來電稱想達成貿易協議 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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