香港經濟日報報導，美國總統川普在G7峰會期間表示，中共政府團隊25日時曾致電給華盛頓，期待重啟貿易談判，而美國也將重返談判桌。

川普稱，中國大陸來電希望達成協議，期待與美國重啟談判，美國將會接受中共邀請並重啟談判。川普言論激勵市場，原本26日跌幅在3％左右的港股恒生指數尾盤不斷拉升，現跌幅收斂至2％報25,638.02點。

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