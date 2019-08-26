陳男一家騎機車從嘉義海邊到台南山區行竊酪梨。(翻攝照片)

陳男一家騎機車從嘉義海邊到台南山區行竊酪梨。(翻攝照片)

嘉義一名陳姓男子因沒有工作又積欠龐大債務，竟夥同母親、妹妹及同居女友，利用深夜時分，騎乘機車到台南東山東原一帶偷竊酪梨，共有5處酪梨園受害，數次下來，陳男一家得手1672公斤，變賣所得約22萬元，白鹿颱風來襲當夜打算再次下手時，不知已遭警方鎖定，當場逮人，總算讓東山東原一帶的農民放下胸口大石。

據了解，38歲的陳男與女友、母親、妹妹同住在嘉義東石，因為近來酪梨在市場價格不錯，他判斷因近日山區多雨又人煙稀少，加上夜半時分無人看守果園，於是4人分乘3部機車，從東石海邊騎上1個多小時的路程，前往東山東原山區隨機找尋目標，每次都由母親把風，由他與其他2人動手行竊摘果。

白河警分局上月27日接獲轄區農民報案，指出數百顆酪梨遭人盜採，損失近600公斤，所長王敦平獲報後即展開調查，14日颱風柯羅莎引進西南氣流造成中南部大雨，陳嫌又出門偷竊，一夜光顧3家果園，得手930公斤，警方已經掌握疑犯作案車輛，判斷陳嫌會再犯案，監控埋伏，果然白鹿颱風來襲當晚，陳嫌一家又現身，被警方在產業道路上逮個正著，人贓俱獲。

陳嫌這次得手的142公斤酪梨還來不及脫手就被查獲，他供稱前後3度犯案，得手酪梨約1672公斤，他轉賣價格從酪梨的果重、果型不同，每公斤從60元到225元不等，不法所得約22萬元。

白河警分局長朱信憲指出，分局針對轄內各農產品分析種植地區、產出季節，並配合市場價值等，統由分局及各分駐、派出所規畫「護果」巡邏勤務，以保護農民一年辛苦工作心血，另研判陳嫌應該還有涉嫌白河、後壁、東山等地區多起農產品竊案，民眾近期如有酪梨作物遭竊，可向該分局偵查隊聯絡。

(中時 )