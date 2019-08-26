防止職場「菜英文」，新北市教育局將於10月起與12所科技大學合作開設「職場英語體驗營」，依餐飲、觀光、應用外語（日語）、多媒體等15個職業群科，為高職學生量身打造免費英語學習情境，學子除了進入科大校園學習，還能到產業參訪，提升國際競爭力。

教育局指出，職場英語體驗營與12所科技校院合作，依15個群科對應產業量身打造「實用、有用、願意用」的英文學習情境課程，包括餐飲、觀光、旅運、應用外語（日語）、視覺傳達、空服地勤、機械、電機、企管、空運管理、多媒體與遊戲等。

除了讓學生到科大上課，免費獲得外籍教師、業界教師等資源，營隊也安排學生到產業參訪，如晶華酒店、大倉久和飯店、君悅飯店、凱撤飯店、遠東企業、中華航空、飛特利航空、第一婚禮D-S WEDDING、台明賓士汽車、北都公司（TOYOTA）、雄獅旅行社等企業，強化與職場英語環境的連結。

教育局技職教育科長蔡秉欣表示，職場英語體驗營10月起將在各科技大學校園輪流舉辦，持續到明年暑假，營隊名額、場次及報名方式預計在10月公布。

新北市教育局26日邀請新北市公私立技術型高中及科技大學校長們，連結職場與產業資源，提升學生職場與生活應用及專業英文聽力與詞彙能力，打造跨教育階段資源共享與互助合作，感謝各界提供跨國學習及專題合作的機會，一起打造具備國際視野及競爭力的下一代。

(中時 )