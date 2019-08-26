比特幣、乙太幣等虛擬貨幣掀起飆漲浪潮，豐厚的報酬率吸引不少人進場投資，卻也引來詐騙集團「唬爛」騙錢。金門警方最近就接獲2位民眾報案，抱怨錢沒賺到，本錢就拿不回來，多年積蓄一下被騙光光。

金湖分局指出，居住山外的A小姐在7月2日接到自稱「GMA數字資產交易中心」網站人員電話，對方遊說投資虛擬貨幣可獲得高額報酬率，她一時心動，就依指示陸續匯款9筆至指定人頭帳戶，金額達106萬6100元，事後要進入GMA網站查看所購買的虛擬貨幣，發現網站已關閉無法登入，因此趕緊在本月中旬向警方報案，希望追回老本。同日，居住金湖地區的B小姐，也在朋也介紹下，被相同手法詐騙23萬2800元。

警方表示，詐騙集團透過臉書、LINE或交友軟體接觸網友，慫恿投資虛擬貨幣。歹徒常自行架設網站，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，並以投資或加入會員名義誘使匯款，宣稱可定期提領紅利，初期也可能讓被害人嘗到甜頭，等被害人加碼投資便斷絕聯繫。

金湖分局局長黃維章表示，「高報酬率」投資標的常伴隨「高風險」，希望民眾勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，即可能是詐騙陷阱，請鄉親多加留意。

(中時 )