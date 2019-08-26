新北市土城區上月26日爆發全台首例本土屈公病例，今天再新增一例，新北市衛生局表示，家住中和區內南里的61歲女子8月22日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛等症狀，一度以為是登革熱，經檢驗後確認出屈公病毒，目前該民眾症狀已改善並居家隔離，已掌握的接觸者11人皆無症狀。

屈公病傳播方式、感染症狀與登革熱相似，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而傳播，屈公病潛伏期約2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在一周內可康復，致死率約千分之一。

衛生局長陳潤秋表示，由於該民眾潛伏期間無國外旅遊史，主要於中和區住家附近活動，研判可能於中和區感染，目前已完成個案疫情調查及周遭環境孳清，並針對個案住家及同棟住戶戶外半徑200公尺進行噴消與孳清。

為防止疫情擴散，明日將針對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內，進行噴消孳清與擴大疫情調查及健康監測，且同步針對頂南里、正南里、內南里福南里、華新里等5里進行預防性噴消。

陳潤秋強調，屈公病最有效的預防方式就是避免養蚊，提醒民眾於每周六「市民清潔日」主動巡視居家內外環境，依「巡、倒、清、刷」口訣落實清除積水容器並進行容器減量，出門在外並做好個人防護措施，才能有效防止感染屈公病，屈公病相關訊息請撥打防疫專線(02)22586923，將有專人服務。

(中時 )