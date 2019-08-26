台中公益路新開「宫鶴炙燒專門店」採進口的白色陶瓷烤盤做烤具，也成了網美打卡自拍神物。（馮惠宜攝）

陶瓷烤盤加熱迅速且保持恆溫，讓食材的特點展露無疑。（馮惠宜攝）

「宮鶴」對於食材相當講究，店裏提供A5和牛、美國Prime級牛肉、西班牙伊比利豬等頂級肉品。（馮惠宜攝）

燒肉店沒有烤爐，是要怎麼烤肉呢？台中公益路新開「宫鶴炙燒專門店」裏頭賣燒肉卻看不到炭火爐或瓦斯烤爐，倒是每張餐桌上潔白的長型陶磁烤盤好顯眼，沒錯在這烤肉，就是用這歐洲進口的陶瓷烤盤。

「宮鶴」台語偕音「講好」，老闆簡銘言說，希望用最好的器具、最好的食材，讓消費者可以「講好」，以傳達珍惜環境、珍惜食物、珍惜美好的用餐時光。而這時尚的陶瓷烤盤，可以保留食物的美味，且不會讓消費者享用烤肉大餐後全身衣物都沾上炭火的氣味。

坊間燒肉多是以炭火或瓦斯明火烤肉、海鮮和蔬菜，只是溫度不好掌控，也容易破壞食材原本的味道，造成食材過熱、乾柴而失去水份，陶瓷烤盤加熱迅速且保持恆溫，讓食材的特點展露無疑，顧客還可以自行設定溫度，享受炙燒料理的樂趣。

不只烤具器皿更進時尚，「宮鶴」對於食材也相當講究，店裏提供A5和牛、美國Prime級牛肉、西班牙伊比利豬、日本生食級干貝、挪威空運鮭魚、牡丹蝦、黑虎蝦、青文龍蝦等美食，希望讓消費者都能品嚐到多樣美味的新鮮好料。

店名：宮鶴炙燒鍋物專門店

地址：台中市南屯區公益路2段700號

電話：04-22515599

(中時 )