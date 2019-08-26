台中市雙十國中林姓校長遭人爆料，3年前四處借錢，迄今欠債近6千萬元未還，因被害人大多為家長、逾30人將提告，林僅表示因繼承父債、天天還債度日，最後疑受不了與論壓力，林姓校長26日向教育局提出，請辭校長職務，並向學校請假，人神隱，不願對外說明。

「下跪借錢、神隱不還」雲林某國小1名留姓前家長會長指出，林姓校長曾下跪哀求向他借了280萬元，並簽借據和本票，事後開支票卻跳票。甚至有家長提告發現，林姓校長有2個月內連跳票超過5千萬元紀錄。1名家長說，林姓校長藉故到醫院探病，開口要借120萬元，卻只還50萬元。

台中市教育局表示，原將召開行政會議，針對林姓校長欠款不正當理由進行釐清查處，若屬私人借貸則不便介入，若涉及詐欺行為，會依照國民教育法第9條規定，將解聘校長職務。但因林校長個人經審慎思考決定不影響校務運作下，表明請辭校長職務，待提出正式辭職申請後生效。

根據了解，53歲的雙十國中林姓校長，彰師大研究所畢業，擔任全國中小學校長協會常務監事、彰師大校友會理事，在社交圈相當活耀；因「欠款風波」引發爭議，金額從數萬到數百萬元不等，林姓校長身為學校教育領導者形象重創，火速請辭避免爭議延燒。

(中時 )