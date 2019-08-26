新北市淡水區出現假中醫謊稱鹿茸藥酒能治百病，許姓夫妻在街頭隨機尋找年紀大的民眾，假意噓寒問暖，以自己摔斷腿痊癒取信被害人，推銷鹿茸藥酒能減緩膝蓋退化、保健腎臟，檢警調查，許等3人以同樣手法詐騙至少7人，還將每台斤5000元的鹿茸轉賣10萬，依違反藥事法等罪提起公訴。

許妻謊稱「王小姐」，與假冒先生的蕭姓男子，2人謊稱從芒果樹上摔下，被1名宜蘭的中醫師治癒，剛好中醫師要到淡水義診，許妻要支付上次購買的鹿茸藥酒尾款9萬1000元，去年10月7日下午1時許，在淡水老街詐騙張姓夫妻。

張男說，自己患有腳痛、坐骨神經痛，許妻說喝了服用藥酒可以減緩腿部膝蓋退化，改善腎功能及保健腎臟療效，許男則假扮是中醫師，拿出鹿茸切片和中藥包，內含當歸、黃耆、茯苓、紅棗、黑棗等藥材，並稱加酒浸泡3個月即可服用。

張返家後，女兒立刻驚覺受騙，告訴父親與警察配合，將許男、許妻以及蕭姓假老公3人逮捕，檢察官從許妻的帳戶發現，至少有7人匯款到她的帳戶，一一傳喚說明，手法如出一徹，鹿茸每台斤5000元，加上其他的中藥材宣稱具有療效，3人都沒有醫師身份，除了涉犯加重詐欺罪，還違反藥事法依法起訴。

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(中時 )