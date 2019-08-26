人生起點竟輸在老爸當年選錯地方買房？一名青年因老爸30年前選擇在小鎮爽買透天厝，放棄在市區買公寓；讓他30年後成了「偏鄉青年」，除了翻身困難，還得接受女友跟富二代跑了的現實。

一名網友在社群論壇《mobile01》發表《為何持續高房價之「偏鄉青年的悲歌」》一文。阿傑（化名）是A鎮長大的青年，離A鎮最近的是B市，車程一小時。30年前，阿傑爸選擇去A鎮定居，因為「在A鎮買透天，在B市只能買公寓」。阿傑家農地150坪、建坪70坪，阿傑很自豪：「我們家很大，可以種菜養雞」。

A鎮只有「A鎮國小」「A鎮國中」「A鎮高工」，阿傑拿「A鎮高工」學歷，認為理所當然，也交了同校女友。

高職畢業後，阿傑在A鎮只能找到加油站跟便利商店的工作；他跟女友決定到B市找工作，卻發現原來自己學歷非常低，指能在餐廳工作，女友則去建設公司當總機。

兩人打拚了6個月，女友留下「我要的，你無法給我」一句話，向阿傑提分手。原來她跟設公司小開在一起了。

阿傑在B市工作5年後，認識了新女友，兩人論及婚嫁，拿出存款120萬，卻發現連頭期款都不夠，兩人決定繼續租屋，再等看看，卻又想到「這樣下去，沒有未來」。

原PO說「阿傑的人生，從他的爸爸開始輸起，阿傑的爸爸放棄在B市競爭，選擇了A鎮，讓阿傑只能受次等教育，所以阿傑只能取得低等學歷，低等學歷只能找到低薪工作，再加上A鎮的就業機會減少，阿傑最終只能在B市幫房東打工，面對永遠買不起的B市房價」。

阿傑的故事引發網友熱烈討論，有人說「高房價之絕子絕孫」、「台灣很多像這樣選擇錯的後來只能望屋興嘆」、「我也是偏鄉小孩，我們國中畢業來考北聯，前3志願大概40幾個人，這些人沒有半個回到家鄉發展，前陣子同學會，多數人的父母已駕鶴西歸，鄉下的房子就空在那裡，賣也沒人要，有行無市。」、「現實生活是這樣的，一日之所需，百工斯為備，很多東西和服務，只有都市才有提供，鄉下沒有」。

但也有網友認為「一個小時 通勤上班不行嗎？」、「完全就是人的問題吧 成功找方法，不為失敗找藉口」、「沒學歷沒專長是要別人免費送一棟房子嗎？別怪罪偏鄉！阿傑父親有照可以開貨，阿傑怎不去考一張？」、「有時間編鳥劇，為什麼不認真、認份好好工作！整天活在幻想天地，世界不會為你改變！」。

(中時電子報)