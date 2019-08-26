南港車站民眾疑落軌 遭區間車撞上命危送醫 16:052019/08/26 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖(系報資料) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局今天下午2時55分接獲警方轉報，南港火車站第一月台，有名約60歲女性不知何故落軌，遭區間車撞擊，身體多處骨折，當場沒生命跡象，送內湖三總急救中。 據了解，撞上落軌民眾的是台鐵4198車次、樹林到蘇澳區間車，事故的原因有待鐵路警察與台鐵調查釐清。 (中時 ) #民眾 #車站 #台鐵 #南港 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 員林車站都更案 公開閱覽 04:102019/08/22 投資理財 新北環狀線一期 年底將通車 04:102019/08/22 地方新聞 台鐵汐科－南港間清晨掛點 5千多名通勤族遭殃 07:272019/08/22 生活 圖多》捷運板南線訊號異常 車站人潮炸裂 09:132019/08/22 生活 汐止火車站旁路樹斷頭 台鐵挨轟 04:102019/08/23 地方新聞 部分示威者葵芳站叫囂 防暴警站外警戒 00:362019/08/24 兩岸 北市府颱風天清淤 73歲工人落水不治身亡 16:132019/08/24 社會 南港老爺行旅Soft Kitchen 全新菜單演繹經典義法料理 04:092019/08/25 產業．科技 港鐵憂遊行失控 今極大機會荃灣線部分車站封 09:022019/08/25 兩岸 史上最大規模 美麗山林別墅案 總銷百億 04:102019/08/26 產業．科技 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 刑案 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 時速192！基平隧道上演玩命關頭 車主挨罰2萬4 - 社會 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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