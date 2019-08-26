台北市消防局今天下午2時55分接獲警方轉報，南港火車站第一月台，有名約60歲女性不知何故落軌，遭區間車撞擊，身體多處骨折，當場沒生命跡象，送內湖三總急救中。

據了解，撞上落軌民眾的是台鐵4198車次、樹林到蘇澳區間車，事故的原因有待鐵路警察與台鐵調查釐清。

(中時 )