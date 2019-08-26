美國總統川普上週五發推特稱，命令偉大的美國公司立即開始尋找在大陸經營的替代方案，包括從中國大陸遷回美國並在美生產。中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會中回應，美方有關言論發出後，美國股市及大宗商品價格大幅下跌。美國各界人士紛紛表示反對，國際社會也對這種極限施壓的做法表達了擔憂。

耿爽表示，他上周曾經說過，中美建交40年來，兩國經濟已經形成你中有我、我中有你的利益格局和互惠互利關係。強行讓中美經濟「脫鈎」，勢必威脅全球產業鏈供應鏈安全，引發國際金融市場動蕩，危及國際貿易和世界經濟增長。這種做法與市場經濟規律相違背、與自由競爭規則相違背、與經濟全球化潮流相違背，必將遭到包括美國企業在內的所有利益攸關方的質疑和反對。

耿爽表示，中國經濟發展到今天，內需已經成為增長的主要動力，發展運籌的空間十分寬廣。與此同時，中國經濟已經深度融入全球市場，與世界各國都建立了緊密的聯繫，輾轉騰挪的空間也十分充裕。今年1-5月，德國、韓國、日本、英國對大陸投資分別增長100.8％、88.1％ 、18.9％、9.2％， 歐盟對華投資增長29.5％。所謂美國企業撒出中國大陸，更像一句政治口號而不是務實舉措。即使發生，自然也會有別人來填缺補位，到頭來，受損的還是美國。

耿爽表示，中美經濟「脫鈎」根本就不是緩解中美經貿摩擦的良方，更不是解決美國自身問題的出路。還是那句話，「與中國經濟脫鈎就是與機遇脫鈎，與世界脫鈎，與未來脫鈎。還望美方多多聽取各界意見，算清利弊得失，切勿意氣用事。」

(中時 )