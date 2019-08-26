1輛白色的Subaru在晚間7時許的下班尖峰時間，於限速50公里的基隆市基平隧道，飆出時速192公里的紀錄，令人驚嘆。（張穎齊翻攝）

巨石強森和傑森史塔森攜手合作的《玩命關頭：特別行動》7月底才上映，怎料基隆版的玩命關頭也在本月13日晚間7時許，於基平隧道正式上演！1輛白色的Subaru在下班的尖峰時間，竟不顧隧道限速50公里，硬是狂飆到時速192公里，且未肇事，讓警方直呼傻眼。不過事後，車主仍必須吃1張2萬4000元的罰單，作為速度與激情過後的代價。

警方指出，超速的Subaru，13日晚間7時許，在行經基平隧道（基隆端）5K＋120M處，遭到測速照相機拍照，時速竟達192公里，而該處限速僅50公里，Subaru已超速142公里，嚴重影響行車安全，警方對此開出1張24000元的罰單，將會寄到車主家，以示處罰。

「很傻眼！」員警私下坦言，高速飆車雖然常見，但這台Subaru卻是在晚間7時許，這種下班的尖峰時間，又在基平隧道這樣的要道飆速，且還能毫髮無傷、沒發生肇事情形，的確滿令人訝異的，但還是要開出罰鍰，警惕駕駛。

基隆市警察局表示，依目前裝設之數位式測速儀器，夜間亦具有紅外線偵測功能，超速違規行為將無所遁形，切勿心存僥倖；如有超速之違規行為，依據「道路交通管理處罰條例」，超速60公里以上者，將依級距處以罰鍰，最高可處新臺幣24,000元，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照；並再次呼籲民眾開車依速限規定行車，以免荷包失血，共同守護安全駕駛信念。

(中時 )