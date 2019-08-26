金門自9月1日起至12月31日止，以轉帳方式繳納房屋稅、地價稅及使用牌照稅，或選擇以電子方式傳送定期開徵3稅的繳款書、轉帳繳納通知或繳納證明，即可獲得縣稅務局贈送面額100元的賣場禮券1張。

稅務局表示，以往採紙本方式寄送繳款書或轉帳繳納通知、證明等，常有民眾因搬家、地址變更或繳款書不慎遺失等原因，需臨櫃或電話申請補發繳款書或證明，十分不便。若改以轉帳納稅或以電子郵件方式接收稅務相關繳款書、通知等，不僅方便且符合環保、節能，更不會有忘記繳稅或遺失稅單的困擾。

局長翁自保表示，推動轉帳納稅及電子稅務服務，落實縣長楊鎮浯「效能全面提升，服務精實多元」的施政願景，讓民眾洽公免於舟車勞動奔波之苦，希望鄉親多利用優質、便捷的資訊網路服務。

相關訊息可洽082-325197＃205、309、312(地價稅)、305(房屋稅)或307(使用牌照稅)。

(中時 )