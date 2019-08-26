台聯劉一德：若賴清德參選汐止立委 將全力支持 16:322019/08/26 中時 郭建伸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委黃國昌表態不競選連任汐止區立委，改推辦公室主任賴嘉倫參選，而民進黨上週與台聯達成共識，將在汐止共推立委參選人，避免藍軍漁翁得利，而外傳台聯主席劉一德也有可能參選汐止。不過劉稍早透過臉書表示，汐止基層勸進行政院前院長賴清德代表綠營參戰，若賴參選將全力支持輔選，繼續維持與民進黨結盟關係；若非賴清德親自參選，台聯將繼續與民進黨的協商共推人選方案。 劉一德也指出，只有賴清德出戰，才能輕易打敗國民黨的紅色立委候選人，且較容易排除其他泛綠的B咖、C咖參選人。 (中時 ) #2020 #立委選舉 #民進黨 #台聯 #賴清德 #劉一德 #汐止區 也許您會感興趣 推薦閱讀 各有盤算 豈有真心 大小綠合作終破局 04:102019/08/22 政治要聞 兩岸衝突升溫 當把握善意控制風險 04:102019/08/23 時論廣場 金門大橋 林佳龍：盼蔡總統連任來參加完工 13:322019/08/23 政治 紀念八二三 蔡英文不忘提醒防颱 14:082019/08/23 政治 時代力量再邀民進黨對談 黨主席徐永明：「邱規徐隨」不用擔心 14:282019/08/23 政治 侯友宜與韓國瑜 蔡正元： 瑜亮情結惡化 15:112019/08/23 政治 郝再向郭王喊話 盼沉澱後團結爭勝選 15:312019/08/23 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 15:412019/08/23 政治 823砲戰61週年 蔡盼降低陸客縮減衝擊 15:582019/08/23 政治 《台北股市》陳奕豪：短期景氣Q2~Q3落底，中長期溫吞 17:052019/08/23 財經 政治熱門新聞 韓國瑜民調下滑？阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 韓被黑學歷 黃暐瀚秀榜單：很好查證 - 政治 韓國瑜被黑學歷 大學同學看不下去發圖證明 - 政治 傳父親接韓台中競總主委？顏寬恒回應了 - 政治 全黨搶救韓？謝寒冰怒嗆：救你個大頭鬼啦！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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