時代力量立委黃國昌表態不競選連任汐止區立委，改推辦公室主任賴嘉倫參選，而民進黨上週與台聯達成共識，將在汐止共推立委參選人，避免藍軍漁翁得利，而外傳台聯主席劉一德也有可能參選汐止。不過劉稍早透過臉書表示，汐止基層勸進行政院前院長賴清德代表綠營參戰，若賴參選將全力支持輔選，繼續維持與民進黨結盟關係；若非賴清德親自參選，台聯將繼續與民進黨的協商共推人選方案。

劉一德也指出，只有賴清德出戰，才能輕易打敗國民黨的紅色立委候選人，且較容易排除其他泛綠的B咖、C咖參選人。

(中時 )