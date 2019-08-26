近日外媒報導指出，為多個服裝品牌代工牛仔褲的台商「年興紡織」，遭美國工人權益聯盟（WRC）調查批露，該公司在賴索托工廠的女性員工經常遭脅迫與主管發生性行為，對此，現代婦女基金會指出，相信企業若願意投入營造無歧視、重平等的職場，才可以引領當地社會走向善的循環。

在年興的案件中可發現，賴索托工廠的性騷擾不但普遍發生，整個工作環境充斥著對女性的敵意與性交換。當地員工更指出，雖然公司設有申訴專線，但多數女性員工擔心失去工作機會或遭到報復，長久以來選擇忍氣吞聲，也使得上對下的「權勢性侵」，成為當地社會普遍的問題。

相關消息遭舉發後，該公司舉辦了反性騷擾及促進溝通的課程，也與當地婦團及工會簽署協議，未來將有獨立調查委員會。然而發生如此大規模、集體的職場性暴力案件，年興紡織僅以「改善外籍員工與當地工人之間的關係，並建立更嚴格的申訴制度，以打擊賄賂和職場騷擾」，將問題處理未果歸因於溝通不良及申訴制度不嚴謹，顯然並未真正理解企業應該負起的社會責任。

現代婦女基金會指出，年興應就本次事件，立即採取有效的防護措施，盡力防止更嚴重的狀況發生，包括應隔離加害者與被害人的工作場域，保護被害者的工作不會受到干擾，另也應對加害人進行懲處調職並協助改善其不當行為，特別是加害人若為主管，更應剝奪其主管職權，以確保被害者的工作權利及不會被刁難或報復。

除了應建制暢通的申訴管道外，年興也必須對先前知情但威脅員工不得聲張、或未積極處理申訴案件的幹部進行撤換，暢通求助管道並建立妥善的處理機制，也藉此宣示性暴力零容忍的決心，更讓員工相信當發生類似案件，被害者勇於求助後能夠獲得公平正義的調查。

年興更應全面推動「性別友善職場」的企業文化，現代婦女基金會根據過去推動職場性騷擾的經驗，認為年興須引進性別平權專業，全面檢視修正內部相關規章，並規劃整體課程進行全員訓練。在員工部分應建立員工對於性別平權的正確認知，針對主管除了要使其了解公司政策外，更要能協助主管如何因應與處理相關事件；此外也應針對公司內、外部調査委員，進行增近性別意識、案件調查的能力培訓，期使相關人員能了解職場性騷擾的問題癥結並妥善處理。

(中時 )