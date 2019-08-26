大成集團旗下日式豬排連鎖店「勝博殿」宣布，推出3公分「厚切嫩肩里脊豬排」新品，選用每頭豬僅能取8片的稀有厚切肩里脊部位，軟嫩又帶有嚼勁，讓消費者一口咬下感受厚實多汁的口感！同時，勝博殿也推出49元蘿蔔造型環保袋，每賣出一組，勝博殿即捐出20元予彩虹雙福協會，助偏鄉兒童，於偏鄉設立課輔班，用愛陪伴支持他們學習成長！

大成指出，在日本最具規模的日式豬排連鎖店「勝博殿」，2004年進入台灣市場迄今，總店鋪數已逾35家，自台灣首店開業以來，勝博殿便採用國產豬，並根據不同時節推出季節餐點，增添餐點豐富及多變性，除了選用台灣養殖的三元豬外，近年更採用與日本鹿兒島黑豚同種源、飼養於屏東新埤大成桐德牧場的「桐德黑豚」。

大成強調，此次新推出的3公分厚切嫩肩里脊豬排，大理石紋路般的霜降油花，分布均勻細緻，經過特殊技法專業熟成，輔以勝博殿自信炸製技術，完美表現熟成肩里脊豐潤清甜，軟嫩又帶有嚼勁的口感，讓消費者感受厚實多汁與恰到好處口感的夢幻逸品！

(工商 )