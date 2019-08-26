前國民黨主席洪秀柱表態參選台南第6選區立委，遭國民黨台南市黨部主委謝龍介以她「一中同表」主張會影響選情為由「卡柱」，台南市東區21位里長26日卻連署力挺柱姐南征，認為她的知名度、形象都好，「黨找不到更好人選，就該挺柱」，謝龍介回應「全面評估，讓選票極大化」。

洪秀柱表態參選台南市第6選區立委廣受好評，卻掀起國民黨中央與地方聯手的「卡柱」疑雲，謝龍介與部分台南立委選區參選人日前評估她的「一中同表」理念在台南沒市場，還會影響立委甚至總統選情。

台南市立委第6選區包含東區29里，超過10萬參選人口，國民黨人選遲遲未決，引起地方基層焦慮，其中的21位里長（13位國民黨、8位無黨籍）26日出面連署，表態力挺洪秀柱南下參選，預估連署里長人數將持續增加。

東區里長聯誼會會長周翊庭（南聖里里長）表示，國民黨在台南第6選區人選曖昧不明，至今推不出名氣夠、受好評的參選人，洪秀柱形象好、知名度夠，又能製造黨內團結氣氛，她現在已不再論述「一中同表」的主張，是最適當的人選。

有連署的里長私下質疑，謝龍介的「卡柱」行動是擔心洪的光環太亮，若選情看漲，會讓國民黨在台南市出現他與洪「兩個太陽」，批評國民黨不該因為政治利益而「卡柱」。

周翊庭帶著3位里長到國民黨台南市黨部遞交連署書，他表示，基層希望國民黨別隨便推出人選，若國民黨推不出比洪秀柱更受歡迎的人，未來將不會支持，甚至不投政黨票，抵制國民黨以政治利益為考量的作法。

面對基層連署「挺柱」聲浪，謝龍介透過台南市黨部聲明以達成「台灣安全 人民有錢」為目標。他表示，黨部對基層里長建言非常感動，現階段第6選區的推薦人選除了洪秀柱外，也有市議員、中央委員與高知名度的黨內外人士，國民黨會全面評估，力求團結，以對總統選票極大化作最後考量。

(中時 )